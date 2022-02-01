Vav TV İzle
Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın Ege'si Emir Özden meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! Dizinin yakışıklı Ege'sini bakın kaç yaşında çıktı

Masumlar Apartmanı'nın Ege'si Emir Özden meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! Dizinin yakışıklı Ege'sini bakın kaç yaşında çıktı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, slaı günlerinin en çok konuşulan dizilerinden biri. Oyuncu kadrosunda Aslıhan Gürbüz, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı aynı zamanda genç isimleri de parlattı. Onlardan biri de dizide Ege karakterine hayat veren Emir Özden. Emir Özden hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı. Dizide bir lise öğrencisini canlandıran Emir Özden bakın gerçekte kaç yaşındaymış.

01.02.2022 11:08 - Son Güncelleme: 01.02.2022 11:08
Masumlar Apartmanı’nın Ege’si Emir Özden meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! Dizinin yakışıklı Ege’sini bakın kaç yaşında çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinde Ege karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Emir Özden'in kim olduğu merak ediliyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Ege karakteri dikkatleri üzerine çekmektedir. Genç oyuncular arasında başarısıyla dikkat çeken Ege, asi bir ruh haline sahiptir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı’nın Ege’si Emir Özden meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! Dizinin yakışıklı Ege’sini bakın kaç yaşında çıktı

Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamasının ardından Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde eğitimine devam etmiştir. Kanatsız Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Birçok insan Emir Özden'in kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki Emir Özden kaç yaşında? İşte başta Emir Özden olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.

Masumlar Apartmanı’nın Ege’si Emir Özden meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! Dizinin yakışıklı Ege’sini bakın kaç yaşında çıktı

Ebru Özkan - 18 Kasım 1978

Masumlar Apartmanı’nın Ege’si Emir Özden meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! Dizinin yakışıklı Ege’sini bakın kaç yaşında çıktı

Mine Tugay - 28 Temmuz 1978

Masumlar Apartmanı’nın Ege’si Emir Özden meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! Dizinin yakışıklı Ege’sini bakın kaç yaşında çıktı

Müge Anlı - 19 Aralık 1973

SON DAKİKA