Masumlar Apartmanı’nın Ege’si Emir Özden meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! Dizinin yakışıklı Ege’sini bakın kaç yaşında çıktı

Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamasının ardından Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde eğitimine devam etmiştir. Kanatsız Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Birçok insan Emir Özden'in kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki Emir Özden kaç yaşında? İşte başta Emir Özden olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.