Masumlar Apartmanı'nın Ege'si Emir Özden meğer hiç göründüğü gibi değilmiş! Dizinin yakışıklı Ege'sini bakın kaç yaşında çıktı
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, slaı günlerinin en çok konuşulan dizilerinden biri. Oyuncu kadrosunda Aslıhan Gürbüz, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı aynı zamanda genç isimleri de parlattı. Onlardan biri de dizide Ege karakterine hayat veren Emir Özden. Emir Özden hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı. Dizide bir lise öğrencisini canlandıran Emir Özden bakın gerçekte kaç yaşındaymış.
01.02.2022 11:08
- Son Güncelleme: 01.02.2022 11:08
Masumlar Apartmanı dizisinde Ege karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Emir Özden'in kim olduğu merak ediliyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Ege karakteri dikkatleri üzerine çekmektedir. Genç oyuncular arasında başarısıyla dikkat çeken Ege, asi bir ruh haline sahiptir.
Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamasının ardından Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde eğitimine devam etmiştir. Kanatsız Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Birçok insan Emir Özden'in kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki Emir Özden kaç yaşında? İşte başta Emir Özden olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.