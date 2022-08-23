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Haberler Magazin Ece Erken’den Alişan’a bomba gönderme! “Bizimki altta kalır mı?” deyip paylaştı! Eline fırçayı alan Eymen sosyal medyayı salladı

Ece Erken’den Alişan’a bomba gönderme! “Bizimki altta kalır mı?” deyip paylaştı! Eline fırçayı alan Eymen sosyal medyayı salladı

Eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle sarsılan Ece Erken, zor günleri oğlu Eymen'e sarılarak atlatmaya çalıştı. Vaktinin çoğunu oğluna harcayan Erken, o anlara ait paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü sunucu, minik oğlu Eymen ile yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oğlunun yerleri temizlediği anları yayınlayan sunucu, paylaşımına düştüğü notla yakın dostu Alişan ve eşi Buse Varol'a gönderme yapmayı da ihmal etmedi. İşte Ece Erken'in o paylaşımı...

23.08.2022 19:26 - Son Güncelleme: 23.08.2022 19:30
Ece Erken’den Alişan’a bomba gönderme! “Bizimki altta kalır mı?” deyip paylaştı! Eline fırçayı alan Eymen sosyal medyayı salladı

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 7 Ocak günü Bakırköy'de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürüldü.

Ece Erken'den Alişan'a bomba gönderme | VİDEO

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Ece Erken’den Alişan’a bomba gönderme! “Bizimki altta kalır mı?” deyip paylaştı! Eline fırçayı alan Eymen sosyal medyayı salladı

Eşinin acı haberiyle sarsılan Ece Erken, zor günleri oğlu Eymen'e sarılarak atlatmaya çalıştı. Vaktinin çoğunu oğluna harcayan Erken, o anlara ait paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

Ece Erken’den Alişan’a bomba gönderme! “Bizimki altta kalır mı?” deyip paylaştı! Eline fırçayı alan Eymen sosyal medyayı salladı

Oğluyla moral tatiline çıkan Erken, Eymen'le yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ece Erken’den Alişan’a bomba gönderme! “Bizimki altta kalır mı?” deyip paylaştı! Eline fırçayı alan Eymen sosyal medyayı salladı

Ünlü sunucu Ece Erken, küçük kızının elektrik süpürgesi ile oyununu yayınlayan Alişan'ın "Aferin kızıma:) Küçükten başladı ev temizliğine" notunu düştüğü paylaşımına göndermede bulundu.

Ece Erken’den Alişan’a bomba gönderme! “Bizimki altta kalır mı?” deyip paylaştı! Eline fırçayı alan Eymen sosyal medyayı salladı

Erken, oğlunun süpürge ile suları ileri ittiği görüntüyü şu notla paylaştı: "Sizinki çalışırsa bizimki altta kalır mı?"

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