Vav TV İzle
Haberler Magazin 67’lik Gülşen Bubikoğlu o fotoğrafı ilk kez paylaştı! Nostalji rüzgarı estiren Yeşilçam yıldızının son halini görenin nutku tutuldu

67’lik Gülşen Bubikoğlu o fotoğrafı ilk kez paylaştı! Nostalji rüzgarı estiren Yeşilçam yıldızının son halini görenin nutku tutuldu

Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına adım atan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu; Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolü paylaştı. Yaz Bekarı, Ah Bu Gençlik, Gırgıriye ve Ah Nerede filmleriyle hafızalara kazınan oyuncu, başarılı performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Bubikoğlu, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Bubikoğlu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Nostaljik bir paylaşımda bulunan Bubikoğlu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı, beğeni yağmuruna tutulurken Bubikoğlu'nun son hali yine hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı ve son hali...

23.08.2022 18:48 - Son Güncelleme: 23.08.2022 23:31
67’lik Gülşen Bubikoğlu o fotoğrafı ilk kez paylaştı! Nostalji rüzgarı estiren Yeşilçam yıldızının son halini görenin nutku tutuldu

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
67’lik Gülşen Bubikoğlu o fotoğrafı ilk kez paylaştı! Nostalji rüzgarı estiren Yeşilçam yıldızının son halini görenin nutku tutuldu

Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü üstlenerek oyunculuk kariyerinde ilk adımı atan Bubikoğlu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

67’lik Gülşen Bubikoğlu o fotoğrafı ilk kez paylaştı! Nostalji rüzgarı estiren Yeşilçam yıldızının son halini görenin nutku tutuldu

Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi Yeşilçam'ın önemli isimleriyle defalarca başrolü paylaşan oyuncu, Yaz Bekarı, Ah Bu Gençlik, Gırgıriye ve Ah Nerede filmleriyle hafızalara kazındı.

67’lik Gülşen Bubikoğlu o fotoğrafı ilk kez paylaştı! Nostalji rüzgarı estiren Yeşilçam yıldızının son halini görenin nutku tutuldu

Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile yıllarca adından söz ettiren Bubikoğlu, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

67’lik Gülşen Bubikoğlu o fotoğrafı ilk kez paylaştı! Nostalji rüzgarı estiren Yeşilçam yıldızının son halini görenin nutku tutuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Bubikoğlu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Nostaljik bir paylaşımda bulunan Bubikoğlu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu.

SON DAKİKA