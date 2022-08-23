Seda Sayan’ın müstakbel gelinine bakın! Miray Daner beyazlar içinde paylaştı! Furkan Andıç’ın biricik partnerinden havuz başında şov...
Seda Sayan'ın müstakbel gelinine bakın! Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik sürdüren Miray Daner, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şimdilerde Furkan Andıç ile Kara Tahta dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, havuz başında verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Saniyeler içinde binlerce beğeni alan paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Beyazlar içinde kamera karşısına geçen Daner, iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Miray Daner'in çok konuşulan o pozu...
23.08.2022 19:56 - Son Güncelleme: 23.08.2022 19:56
Ünlü oyuncu Miray Daner, bir süre önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açtı.
Oğulcan Engin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, özel hayatının yanı sıra kariyeriyle de sık sık gündeme geldi.
Son olarak Kara Tahta dizisinde Furkan Andıç ile başrolü üstlenen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.