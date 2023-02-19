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Haberler Magazin Ece Erken yatak odasından paylaştı! O detay görenleri hem şaşırttı hem korkuttu! Deprem sonrası harekete geçen Ece: Hemen değiştirmem lazım...

Ece Erken yatak odasından paylaştı! O detay görenleri hem şaşırttı hem korkuttu! Deprem sonrası harekete geçen Ece: Hemen değiştirmem lazım...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye maddi ve manevi yıkımların yaralarını sarmak için seferber oldu. Ünlü isimler de taşın altına elini koydu. Kimisi yardım TIR'ı gönderdi, kimisi, bölgeye koştu, kimisi bağış yaptı, kimisi ise yardım kolilerinin elleriyle taşıdı. Bu isimlerden biri de Ece Erken oldu. Depremle ilgili yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Erken, bu kez yatak odasından yayınladığı bir fotoğrafla çok konuşuldu. Erken'in yayınladığı fotoğraf, takipçilerini korkuttu. İşte detaylar...

19.02.2023 18:34 - Son Güncelleme: 19.02.2023 18:34
Ece Erken yatak odasından paylaştı! O detay görenleri hem şaşırttı hem korkuttu! Deprem sonrası harekete geçen Ece: Hemen değiştirmem lazım...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Türk milleti el ele verdi. Ünlü isimler de taşın altına elini koydu. Kimisi yardım TIR'ı gönderdi, kimisi, bölgeye koştu, kimisi bağış yaptı, kimisi ise yardım kolilerinin elleriyle taşıdı. Bu isimlerden biri de Ece Erken oldu.

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Ece Erken yatak odasından paylaştı! O detay görenleri hem şaşırttı hem korkuttu! Deprem sonrası harekete geçen Ece: Hemen değiştirmem lazım...

Depremle ilgili yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Erken, yayınladığı bir postta arkadaşı Zeynep Aslan'ın duygu dolu paylaşımından ne kadar etkilendiğini dile getirdi.

Ece Erken yatak odasından paylaştı! O detay görenleri hem şaşırttı hem korkuttu! Deprem sonrası harekete geçen Ece: Hemen değiştirmem lazım...

Söz konusu paylaşımdaki şu ifadeler dikkat çekti: "2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Sen 2 saatte bir beslenmesi gereken bebek değil misin? Seni kim yedirdi, içirdi?

Ece Erken yatak odasından paylaştı! O detay görenleri hem şaşırttı hem korkuttu! Deprem sonrası harekete geçen Ece: Hemen değiştirmem lazım...

5 yaşlarında bir çocuk enkazdan uykusundan uyandırılıyor. Ve sanki evlerine adamlar girmişte korkmuş gibi tepki veriyor. 'Ya ne oluyor!' Sana depremi hissettirmeyen kim?

Ece Erken yatak odasından paylaştı! O detay görenleri hem şaşırttı hem korkuttu! Deprem sonrası harekete geçen Ece: Hemen değiştirmem lazım...

Bu karda kışta enkazda bir kız çocuğu burası çok sıcak su verin diyor! Seni soğuktan koruyan kim?

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