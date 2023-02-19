Ece Erken yatak odasından paylaştı! O detay görenleri hem şaşırttı hem korkuttu! Deprem sonrası harekete geçen Ece: Hemen değiştirmem lazım...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye maddi ve manevi yıkımların yaralarını sarmak için seferber oldu. Ünlü isimler de taşın altına elini koydu. Kimisi yardım TIR'ı gönderdi, kimisi, bölgeye koştu, kimisi bağış yaptı, kimisi ise yardım kolilerinin elleriyle taşıdı. Bu isimlerden biri de Ece Erken oldu. Depremle ilgili yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Erken, bu kez yatak odasından yayınladığı bir fotoğrafla çok konuşuldu. Erken'in yayınladığı fotoğraf, takipçilerini korkuttu. İşte detaylar...
19.02.2023 18:34 - Son Güncelleme: 19.02.2023 18:34
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Türk milleti el ele verdi. Ünlü isimler de taşın altına elini koydu. Kimisi yardım TIR'ı gönderdi, kimisi, bölgeye koştu, kimisi bağış yaptı, kimisi ise yardım kolilerinin elleriyle taşıdı. Bu isimlerden biri de Ece Erken oldu.