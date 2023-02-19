Ece Erken yatak odasından paylaştı! O detay görenleri hem şaşırttı hem korkuttu! Deprem sonrası harekete geçen Ece: Hemen değiştirmem lazım...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Türk milleti el ele verdi. Ünlü isimler de taşın altına elini koydu. Kimisi yardım TIR'ı gönderdi, kimisi, bölgeye koştu, kimisi bağış yaptı, kimisi ise yardım kolilerinin elleriyle taşıdı. Bu isimlerden biri de Ece Erken oldu.