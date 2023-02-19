Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in yeni Adnan Bey'i bakın kim çıktı! Behlül ve Bihter'in ardından o isim de netleşti görenler: "Bu adam aldatılır mı hiç?"
Aşk-ı Memnu'nun yeni 'Adnan Bey'i bakın kim çıktı! Behlül ve Bihter'in ardından o isim de netleşti sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri, "Bu adam aldatılır mı hiç?" derken kimileri ise, "Küçük kalmış başka bir isim olmalıydı" yorumları yaptı. Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' daha önce dizi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Bir dönemin gündemden düşmeyen dizisi şimdi de dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak. Yeni Aşk-ı Memnu'da Bihter, Behlül, Firdevs, Nihal, Beşir, Matmazel'i canlandıracak isimler belli olurken Bihter'in Adnan Bey'i bakın kim oldu...
"ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM"
Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i oldu, peki Behlül ve Nihal kim? Efsane geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'tan gelen o paylaşım geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü.
2008-2010 yılları arasında ekrana gelen ve toplamda 79 bölüm izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi dizinin senoryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kaleme almıştı. Her bölümü yayımlandığı akşama damga vuran Aşk-ı Memnu film oluyor iddiası ise sevenlerini heyecanlandırdı.
Dizide Bihter ve Behlül karakterleri öne çıkmıştı. Dizinin bu kez de 'Bihter' adı ile sinemada yer alacağı öne sürüldü. Filmin dijital platformda da yer alacağı söylenirken Bihter karakterini ise başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı bildirildi.