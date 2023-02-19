Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’nun Mehmet’i İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim! Kendisinden de ünlü o ismin oğluymuş...
Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Hayat Van Eck, Selen Öztürk, Uğur Güneş, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı filmde Mehmet Tunç karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu'nun hayatı da merak edildi. 5 yıl meslektaşı Vildan Atasever ile evli kalan ve kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020'de boşanan Hacıoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kendisinden de ünlü babası kimmiş...
19.02.2023 19:16 - Son Güncelleme: 19.02.2023 19:16
Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.