Haberler Galeri Magazin Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası! Gece Üregül 3 yaşında...

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası! Gece Üregül 3 yaşında...

Şarkıcı Asya Engin, Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül'le olaylı şekilde sona eren evliliğinden olan kızı Gece üregül ile Bodrum'da görüntülendi. Dedesi Tarık Akan'a benzerliğiyle dikkat çeken Gece Üregül, annesiyle el ele mağazaları dolaşıp oyuncak alışverişi yaptı. "Bodrum'da kızımla sakin bir yaşam sürüyoruz." diyen Tarık Akan'ın eski gelini, boşanma süreci ile ilgili yorgun olduğunu ve konuşmak istemediğini ifade etti. İşte dedesi Tarık Akan'ın adeta kopyası olan 3 yaşındaki Gece Üregül...

04.09.2020 16:53 - Son Güncelleme: 04.09.2020 16:59
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası! Gece Üregül 3 yaşında...

Tarık Akan'ın torunu, annesi ile Bodrum'da görüntülendi. Dedesi Tarık Akan'a benzerliğiyle dikkat çeken Gece Üregül, annesiyle el ele mağazaları dolaşıp oyuncak alışverişi yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası! Gece Üregül 3 yaşında...

"BİZİM BİR EVLADIMIZ VAR"

Hürriyet'in haberine göre; düğününde takılan altınları almak için eski eşine dava açtığı haberleriyle gündeme gelen Asya Engin, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi: "Bodrum'da kızımla sakin bir yaşam sürüyoruz. Boşanma süreci de her kadın gibi en çok beni yordu. Bizim bir evladımız var. Bu konuda konuşmak istemiyorum."

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası! Gece Üregül 3 yaşında...

İşte Tarık Akan'ın oğlu Barış Zeki Üregül ve dedesine benzerliğiyle dikkat çeken Gece üeregül başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası! Gece Üregül 3 yaşında...

Mehmet Yalçınkaya ve kızı Sude

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası! Gece Üregül 3 yaşında...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ece Erken ve sevgilisinin mekan kapatıldı! Kovid-19 tedbirlerine uyulmadı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildi...
Ece Erken ve sevgilisinin mekan kapatıldı! Kovid-19 tedbirlerine uyulmadı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildi...