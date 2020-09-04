Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası! Gece Üregül 3 yaşında...

"BİZİM BİR EVLADIMIZ VAR"

Hürriyet'in haberine göre; düğününde takılan altınları almak için eski eşine dava açtığı haberleriyle gündeme gelen Asya Engin, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi: "Bodrum'da kızımla sakin bir yaşam sürüyoruz. Boşanma süreci de her kadın gibi en çok beni yordu. Bizim bir evladımız var. Bu konuda konuşmak istemiyorum."