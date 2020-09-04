Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası! Gece Üregül 3 yaşında...
Şarkıcı Asya Engin, Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül'le olaylı şekilde sona eren evliliğinden olan kızı Gece üregül ile Bodrum'da görüntülendi. Dedesi Tarık Akan'a benzerliğiyle dikkat çeken Gece Üregül, annesiyle el ele mağazaları dolaşıp oyuncak alışverişi yaptı. "Bodrum'da kızımla sakin bir yaşam sürüyoruz." diyen Tarık Akan'ın eski gelini, boşanma süreci ile ilgili yorgun olduğunu ve konuşmak istemediğini ifade etti. İşte dedesi Tarık Akan'ın adeta kopyası olan 3 yaşındaki Gece Üregül...
"BİZİM BİR EVLADIMIZ VAR"
Hürriyet'in haberine göre; düğününde takılan altınları almak için eski eşine dava açtığı haberleriyle gündeme gelen Asya Engin, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi: "Bodrum'da kızımla sakin bir yaşam sürüyoruz. Boşanma süreci de her kadın gibi en çok beni yordu. Bizim bir evladımız var. Bu konuda konuşmak istemiyorum."