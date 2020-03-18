Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı, görüntüsü şoke etti! İşte Tuğba Özay'ın son hali
Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı. Haberi, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri ile adı magazin camiasında 'felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay verdi. Akay, Özay'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ele alan bir yazı yazdı. Kuaförüm Sensin programında jüri koltuğunda oturan eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenenler merakla Özay'ın son durumunu araştırmaya başladı. 42 yaşındaki sunucunun hastaneden görüntüsünü görenler şoke oldu. İşte Onur Akay'ın duyurduğu o yazı ve hastaneye kaldırılan Tuğba Özay'ın son hali...
Özay'la ilgili bir yazı kaleme alan Akay, "Sevgili dostum Tuğba Özay, aşırı stres ve yorgunluk nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Annesi Duygu Özay ve asistanı tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Özay'a, endoskopi ve kolonoskopi yapıldı. Sevenlerini çok korkutan Tuğba'nın mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Anasteziden çıkan canım Tuğba'cım zafer işareti yaparak poz verdi" ifadelerini kullanarak, Özay'ın hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı.
İşte Tuğba Özay'ın son hali...
SONGÜL KARLI'NIN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ
Songül Karlı yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuş ve hayranlarının tepkisinin kendisinin önemli olduğunu belirtmişti. 46 yaşındaki Songül Karlı sözünde durmuş ve aldığı olumsuz yorumlar nedeniyle saç stilini 24 saat sonra değiştirmişti.
Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Songül Kargu olan ünlü sunucu, 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik dünyasına adım attı. Bir dönem katıldığı canlı yayın programında "rayting için evlendim" diyerek herkesi şaşkına uğratan Songül Karlı, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. İstediği etkiyi alamayan Karlı, yeni imajı hakkında, ""Siyah saçlarım 24 saat kalabildi. Oğlum yeni halimi beğenmediği için eski halime dönüş yaptım. Ayrıca yeni imajım hakkında çok olumsuz mesajlar aldım. Bu olumsuz mesajlarda beni çok üzdü" dedi.