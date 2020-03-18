Aşk-ı Memnu'da evin minik Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...
Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Aşk-ı Memnu... Oyuncularının şöhretine şöhret katmıştı. Onlardan biri de Batuhan Karacakaya'ydı. O dönemin çocuk yıldızı Batuhan Karacakaya, şimdilerde koskoca bir delikanlı oldu, hemde görenlerin tanıyamayacağı derecede. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Batuhan Karacakaya'nın değişimine inanamayacaksınız.
18.03.2020 18:32
- Son Güncelleme: 18.03.2020 18:34
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