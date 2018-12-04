Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?
Ece Erken'in oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlaması Erken'in yüreğini ağzına getirdi. Ece Erken patlayan duşakabin camını videoya çekip instagramdan " Bunu kim açıklar! Ya Eymen'e bir şey olsaydı" diyerek tepkisini dile getirdi. Duşakabin camı patlayıp sinir krizi geçiren Ece Erken kim?
4 Aralık 2018 Salı, 10:28:18 Güncelleme: 10:34:08
Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?
Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?
"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"
"Gelen tüm dmlere, telefonlara (arayanları gördüm ama sesim sinirden kısıldı, açamıyorum) teşekkür ederim. Gerçekten sinir krizi geçirdim, çok şükür kimse zarar görmedi ama oğlumun banyoya girdiği sırada olması, olabilecekler ihtimali beni nasıl yordu ve üzdü anlatamam. Allah kimsenin başına vermesin...
Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?
Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?
Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?
ECE ERKEN KİMDİR?
Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu'da dünyaya geldi. Aslen Samsunludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş'da Polat Residence'da yaşıyor. Bir abisi var.
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