Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

"Gelen tüm dmlere, telefonlara (arayanları gördüm ama sesim sinirden kısıldı, açamıyorum) teşekkür ederim. Gerçekten sinir krizi geçirdim, çok şükür kimse zarar görmedi ama oğlumun banyoya girdiği sırada olması, olabilecekler ihtimali beni nasıl yordu ve üzdü anlatamam. Allah kimsenin başına vermesin...