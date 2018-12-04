Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?

Ece Erken'in oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlaması Erken'in yüreğini ağzına getirdi. Ece Erken patlayan duşakabin camını videoya çekip instagramdan " Bunu kim açıklar! Ya Eymen'e bir şey olsaydı" diyerek tepkisini dile getirdi. Duşakabin camı patlayıp sinir krizi geçiren Ece Erken kim?

4 Aralık 2018 Salı, 10:28:18 Güncelleme: 10:34:08
Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?
Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?

Ece Erken, evinin banyosundaki cam duş kabinin tuzla buz olduğu görüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı ve "Ya Eymen'e bir şey olsaydı?" diyerek isyan etti. Erken, ardından Instagram hesabının hikaye bölümünden peş peşe açıklamalar yaparak şunları dile getirdi;

Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?
Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

"Gelen tüm dmlere, telefonlara (arayanları gördüm ama sesim sinirden kısıldı, açamıyorum) teşekkür ederim. Gerçekten sinir krizi geçirdim, çok şükür kimse zarar görmedi ama oğlumun banyoya girdiği sırada olması, olabilecekler ihtimali beni nasıl yordu ve üzdü anlatamam. Allah kimsenin başına vermesin...

Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?
Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?

"İYİ NİYETTEN YORULDUM"

Evimin çok uzun yıllardır (Eymen yokken de) hem erkeği hem kadınıyım. İlk kez bugün "Yoruldum" dedim. Yanlış kişilere güvenmekten, iş yapmaktan, zararlı çıkmaktan, iyi niyetten yoruldum. Her şeye rağmen bugün yine şükrettim. Allah hepimizi beterinden korusun.

Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?
Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?

Ece Erken'in, banyodan yayınladığı görüntüde "Bunu kim açıklar! Durup dururken Eymen'e bir şey olsaydı suçlu kim? Böyle işçilik! Cam ne kolay patlıyor. Eymen banyodaydı ve çok şükür iyi." dediği duyuluyor.

Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?
Ece Erken, oğlu Eymen banyodayken duşakabin camının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı! Ece Erken kimdir?

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu'da dünyaya geldi. Aslen Samsunludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş'da Polat Residence'da yaşıyor. Bir abisi var.

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