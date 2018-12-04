Alişan ile Buse Varol doğacak bebekleri ile ilgili kararlarını açıkladı

Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol kısa bir süre sonra ilk bebeklerine kavuşacak. Aşkları başladığı günden bu yana attıkları her adımları olay olan Alişan-Buse Varol çifti, bebekleri hakkında yaptıkları açıklama ile yine çok konuşulacak.

4 Aralık 2018 Salı, 10:14:37 Güncelleme: 10:27:11
Alişan ile Buse Varol doğacak bebekleri ile ilgili kararlarını açıkladı

Alişan, eşi Buse Varol ve Ece Erken ile Etiler'de görüntülendi. Türkücü, eşi Buse Varol ve dostları Ece Erken'le bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı.

Alişan ile Buse Varol doğacak bebekleri ile ilgili kararlarını açıkladı

TÜRK PASAPORTU TAŞIYACAK

Bebeklerini şubat ayının ilk haftası gibi kucaklarına alacaklarını söyleyen Alişan, "Yurt dışında doğum yapanlara saygı gösteririz. Onların tercihi ama biz öyle hiç istemedik. Türk pasaportu taşıyacak olmasından ve bizim de Türk pasaportu taşıdığımızdan dolayı gururluyuz. En fazla gider, vize alırız" dedi.

Alişan ile Buse Varol doğacak bebekleri ile ilgili kararlarını açıkladı

Buse Varol ise, "Amerika'da yaşamak isterse göndeririz tabi" sözleriyle eşine destek oldu.

Alişan ile Buse Varol doğacak bebekleri ile ilgili kararlarını açıkladı

'TAPILACAK KADINSIN'

Alişan, önceki akşam Etiler'de bir mekanda program yaptı. Oğulları Burak'a yedi aylık hamile olan Buse Varol eşini en önden izledi.

Alişan ile Buse Varol doğacak bebekleri ile ilgili kararlarını açıkladı

Alişan eşinin gözlerinin içine bakarak aşk şarkıları söyledi. Bir ara Buse Varol'un masasının önüne gelip diz çöktü. Eşine Selami Şahin'den 'Tapılacak Kadınsın' parçasını okudu.

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