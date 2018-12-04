Alişan ile Buse Varol doğacak bebekleri ile ilgili kararlarını açıkladı
Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol kısa bir süre sonra ilk bebeklerine kavuşacak. Aşkları başladığı günden bu yana attıkları her adımları olay olan Alişan-Buse Varol çifti, bebekleri hakkında yaptıkları açıklama ile yine çok konuşulacak.
4 Aralık 2018 Salı, 10:14:37 Güncelleme: 10:27:11
TÜRK PASAPORTU TAŞIYACAK
Bebeklerini şubat ayının ilk haftası gibi kucaklarına alacaklarını söyleyen Alişan, "Yurt dışında doğum yapanlara saygı gösteririz. Onların tercihi ama biz öyle hiç istemedik. Türk pasaportu taşıyacak olmasından ve bizim de Türk pasaportu taşıdığımızdan dolayı gururluyuz. En fazla gider, vize alırız" dedi.
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