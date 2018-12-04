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Oğlu banyodayken duşakabin camı patlayan Ece Erken, korkudan sinir krizi geçirdi

04 Aralık 2018, Salı

Ünlü sunucu Ece Erken oğlu Eymen banyodayken duşakabin camı patlayınca sinir krizi geçirdi. Yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşan Erken, yetkililerden olayın hesabını soracağını söyledi.


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