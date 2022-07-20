Ebru Şahin balayından bikinili pozunu paylaştı! Gören Tuba Büyüküstün sandı! Cedi Osman’ın biricik eşi sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile yaklaşık üç yıl önce aşk yaşamaya başladı. Mutlu birliktelikleriyle parmak ısırtan çift, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da düğün yaptı. Bayram tatillerini geçirdikleri Alaçatı'nın ardından rotalarını Yunanistan'a çeviren Şahin ile Osman, hem düğünlerinden hem de balayından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmedi. O paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Şahin, bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından meslektaşı Tuba Büyüküstün'e benzetildi. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...
20.07.2022 18:12 - Son Güncelleme: 20.07.2022 19:05
Destan dizisinde Akkız karakteriyle ekranlarda olan oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile yaklaşık üç yıl önce aşk yaşamaya başladı.
Dolu dizgin aşk yaşayan ikili evlilik yolundaki ilk adımı Kapadokya'da atmıştı. Ünlü basketbolcu Cedi Osman, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde sevgilisi Ebru Şahin'e evlenme teklifi etti.
Evlilik teklifini kabul eden Ebru Şahin de o anları sosyal medya hesabında yayınladı. İkili geçtiğimiz aylarda ise aile arasında düzenledikleri bir törenle nişanlandı.
Ebru Şahin'in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman'ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.