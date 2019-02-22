Demet Akalın ile barışan Alişan'a Ece Erken'den ağır sözler: İnsan olmak kuruş ile değil...
Alişan'ın Demet Akalın ile barışmasının ardından Ece Erken'den ilk hamle geldi. Ece Erken, mahkemelik olduğu Demet Akalın'la 6 yıl sonra barışan yakın dostu Alişan'ı sosyal medya hesabında takipten çıkardı. Bir dostunu yeniden kazanan Alişan başka bir dostunu kaybetti. Alişan'ın, yakın dostu Ece Erken'in bu tavrı karşısında ne yapacağı ise merak konusu oldu. Erken, takipten çıkartmakla yetinmeyip bir de ağır sözler içeren paylaşımda bulundu!
"İNSAN OLMAK KURUŞ İLE DEĞİL DURUŞ İLE ÖLÇÜLÜR"
Alişan'ı takipten çıkarmasıyla alakalı açıklama yapan Ece Erken, Kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince ortada şeref, namus varsa özür yoksa kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil her şeyi bildiğim için kırgınım zaten bu barışın olacağı haftalar önce yayında söylemiştim. Beşi Bir Yerde'ye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür." dedi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE BARIŞTI
Bir kanalda yayınlanan magazin programının sunucuları, Demet Akalın'ı Alişan'ın yeni doğan bebeğinin videosunu beğendiğini görünce ikiliyi barıştırmak için harekete geçti. Canlı yayında aynı anda Alişan ve Demet Akalın'ı arayan sunucular, ikiliyi konuşturarak barıştırdı. Birbirinin sesini duyan ünlü isimler gözyaşlarına boğuldu.