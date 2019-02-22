Demet Akalın ile barışan Alişan'a Ece Erken'den ağır sözler: İnsan olmak kuruş ile değil...

"İNSAN OLMAK KURUŞ İLE DEĞİL DURUŞ İLE ÖLÇÜLÜR"

Alişan'ı takipten çıkarmasıyla alakalı açıklama yapan Ece Erken, Kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince ortada şeref, namus varsa özür yoksa kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil her şeyi bildiğim için kırgınım zaten bu barışın olacağı haftalar önce yayında söylemiştim. Beşi Bir Yerde'ye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür." dedi.