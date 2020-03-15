Büşra Pekin 15 kiloları verdi, son haliyle şaşkına çevirdi! 'Tam bir afet-i devran'
Büşra Pekin bambaşka birisi haline geldi. 15 kiloyu "Yedi sene önce başladım kilo verme sürecine. Dikkat çekmeden, hem iyi beslenerek, hem de spor yaparak az az verdim." diyen 37 yaşındaki Büşra Pekin'in son halini görenler şoke oldu. Akın Akınözü'den Büşra Pekin'e kilo veren ünlüleri sizler için derledik. İşte kilo veren Büşra Pekin'in son hali...
"BEN '15 KİLO VERDİM' DEDİĞİMDE İNSANLAR İNANAMIYOR"
Biraz küçük bir kızım, ondandır. Yedi sene önce başladım kilo verme sürecine. Dikkat çekmeden, hem iyi beslenerek, hem de spor yaparak az az verdim.
Lise yıllarımdan beri Amerika'ya gidiyorum.
İyi geliyor bana.
Kendimi geliştiriyorum.
Suudi Arabistan'da doğdum, babamın işi gereği oradaydık.
Beni orası çok etkilemiş olmalı ki, küçük olmama rağmen hatırlıyorum o günleri.
Farklı milletlerden insanlarla bir araya gelmeyi seviyorum.
'Türkiye'de kadın komedyen az' deniyor ama bana öyle gelmiyor.
Müthiş komedyenler var.
Ben kendimi tam olarak komedyen olarak görmüyorum. Çünkü oyunculuğun diğer alanlarını da gerçekten çok seviyorum. Dokuz Eylül Konservatuarı'na girdiğim zaman komedi yapmak hiç aklımda olan bir şey değildi.
Daha çok müzikal, dram gibi taraflara aşkım var zannediyordum. Sonra komedi tarafım ortaya çıktı. İyi ki de çıktı, çok mutluyum.
İşte Büşra Pekin'in son hali ve kilo veren ünlüler...