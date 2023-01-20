Survivor'da "Şarlatan ifşası" kavga çıkardı Nefise geldi kızılca kıyamet koptu! İşte Avcı, Aleyna ve Nefise "Bizi aşağıladın" kavgasının sebebi
Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Survivor 2023'e, yedekler bir geldi pir geldi, kızılca kıyamet koptu... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da, Ümit Erdim'in sürpriz vedasının ardından ilk yedekler adaya geliyor. Onlardan biri de Nefise Karatay isimleri yarışmacı. Ancak gelin görün ki, gelir gelmez Gizem Avcı ve Aleyna Elibol'la çok sert bir kavgaya tutuştu. O esnade Aleyna "Gelmeden önce bizi aşağıladın" dedi... Herkes bu sözlerin altındaki nedeni merak ederken, bundan günler önce Nefise Karatay'ın yaptığı paylaşımlar akıllara geldi. Kavganın nedeni bu paylaşımlar mı?
20.01.2023 10:24 - Son Güncelleme: 20.01.2023 10:28
Büyük beklentiyle başlayan ancak reytinglerde beklenenin çok altında olduğu konuşulan Survivor'ın ilk büyük kavgası yedeklerin gelişiyle yaşandı.
Oyunun ardından polemiğe giren Gizem Avcı, Aleyna Elibol ve Nefise Karatay büyük bir tartışma yaşadı.