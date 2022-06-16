Ebru Şancı'dan eşi Alpaslan Öztürk için akıllara zarar sözler 'kocam para karşılığında kadınlarla...' Aman Ebru ne yaptın!
Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Şancı yine yaptı yapacağını... 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile hayatını birleştiren Ebru Şancı evliliği ve özel hayatı hakkında yaptığı söylemlerle ve Instagram paylaşımlarla olay oluyor. Onlara bir yenisi daha eklendi. 2.Sayfa programına konuk olan Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk hakkında söylediği sözlerle duyanların ağzını açık bıraktı.
16.06.2022 12:55 - Son Güncelleme: 16.06.2022 12:55
Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin basınında yerini alan futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, 2. Sayfa programına konuk oldu. Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk hakkında yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
2015 yılında evlendiği Alpaslan Öztürk ile evliliğinden 3 çocuğu olan eski model Ebru Şancı Öztürk, Tv8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.
"PARAYI HESABINDAN GÖRDÜKTEN SONRA KARIŞMAYACAKSIN"
Burak Özçivit'in zengin kadınlarla yemek yemesini anlayışla karşılayan Ebru Şancı Öztürk "Ben de kocamı da yollarım hiç sorun değil. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin...