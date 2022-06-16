Ebru Şancı’dan eşi Alpaslan Öztürk için akıllara zarar sözler ’kocam para karşılığında kadınlarla...’ Aman Ebru ne yaptın!

"PARAYI HESABINDAN GÖRDÜKTEN SONRA KARIŞMAYACAKSIN"

Burak Özçivit'in zengin kadınlarla yemek yemesini anlayışla karşılayan Ebru Şancı Öztürk "Ben de kocamı da yollarım hiç sorun değil. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin...