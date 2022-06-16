Yüsra Geyik'in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti ti'ye alındı: "Hüsnü komiserin ceketi mi?"
Yüsra Geyik'in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti görenler yorum yağmuruna tuttu. Arka Sokaklar'da Zeliha karakteriyle tanınan Yüsra Geyik Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekti. Siyah sütyen tarzı büstiyeri ve süper minisiyle poz veren oyuncunun paylaşımları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri "Hüsnü komiserin ceketi mi?" diyerek ünlü oyuncuyu ti'ye aldı.
16.06.2022 12:32 - Son Güncelleme: 16.06.2022 12:38
"HÜSNÜ KOMİSERİN CEKETİ Mİ?"
Yüsra Geyik'in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti sosyal medyada fena ti'ye alındı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık spor paylaşımları ile fit görüntüsünü konuşturan Yüsra Geyik Instagram'daki son kareleri ile gündeme bomba gibi düştü.
Arka Sokaklar ve Camdaki Kız dizilerindeki rolleri ile tanınan Yüsra Geyik yaz aylarının keyfini çıkarıyor.