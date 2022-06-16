Yüsra Geyik'in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti ti'ye alındı: "Hüsnü komiserin ceketi mi?"

Yüsra Geyik'e Arka Sokaklar'da babası rolünde olan Hüsnü komiser ile ilgili göndermeler yaptı. Paylaşıma "Ceket emanet mi?", "Hüsnü komiserin ceketi mi?" yorumlarının yanında "Yansın buralar", "Ceket olmasa daha iyiymiş", "Yakıyorsun" yorumları geldi.