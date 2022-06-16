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Haberler Magazin Yüsra Geyik'in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti ti'ye alındı: "Hüsnü komiserin ceketi mi?"

Yüsra Geyik'in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti ti'ye alındı: "Hüsnü komiserin ceketi mi?"

Yüsra Geyik'in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti görenler yorum yağmuruna tuttu. Arka Sokaklar'da Zeliha karakteriyle tanınan Yüsra Geyik Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekti. Siyah sütyen tarzı büstiyeri ve süper minisiyle poz veren oyuncunun paylaşımları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri "Hüsnü komiserin ceketi mi?" diyerek ünlü oyuncuyu ti'ye aldı.

16.06.2022 12:32 - Son Güncelleme: 16.06.2022 12:38
Yüsra Geyik’in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti ti’ye alındı: Hüsnü komiserin ceketi mi?

"HÜSNÜ KOMİSERİN CEKETİ Mİ?"

Yüsra Geyik'in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti sosyal medyada fena ti'ye alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüsra Geyik’in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti ti’ye alındı: Hüsnü komiserin ceketi mi?

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık spor paylaşımları ile fit görüntüsünü konuşturan Yüsra Geyik Instagram'daki son kareleri ile gündeme bomba gibi düştü.

Yüsra Geyik’in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti ti’ye alındı: Hüsnü komiserin ceketi mi?

Arka Sokaklar ve Camdaki Kız dizilerindeki rolleri ile tanınan Yüsra Geyik yaz aylarının keyfini çıkarıyor.

Yüsra Geyik’in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti ti’ye alındı: Hüsnü komiserin ceketi mi?

Bu karelerle adından söz ettiren Geyik'in oversize ceketi ise beğenilmedi. Kimileri, "Harika görünüyorsun" dese de takipçilerinin bir kısmı güzel oyuncunun ceketine takıldı.

Yüsra Geyik’in sütyenli pozu olay! Üstüne ceketi çekti ti’ye alındı: Hüsnü komiserin ceketi mi?

Yüsra Geyik'e Arka Sokaklar'da babası rolünde olan Hüsnü komiser ile ilgili göndermeler yaptı. Paylaşıma "Ceket emanet mi?", "Hüsnü komiserin ceketi mi?" yorumlarının yanında "Yansın buralar", "Ceket olmasa daha iyiymiş", "Yakıyorsun" yorumları geldi.

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