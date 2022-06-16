Shakira’ya ihanet ettiği söylenen Gerard Pique’nin o mesajları ifşa oldu! Suzy Cortez’in Messi’nin formasını giydiği çıplak fotoğrafları...

Shakire-Pique ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılığın yankıları sürerken 2016'da 'En güzel kalçalı kadın' (Miss Bum Bum) seçilen Brezilyalı model Suzy Cortez, Pique ile bazı mesajları ifşa etti. Cortez'in kendisine atıldığını söylediği mesajların detayları olay oldu. "Bu zamana kadar Shakira'ya saygımdan ötürü sustum ama artık konuşmak istiyorum. Pique, bana mesaj atan birçok Barcelona futbolcusundan biriydi" diyen model şunları söyledi: