Ebru Şancı ölümden dönmüştü... Alpaslan Öztürk'ün eşi korku dolu anları anlattı: "Bağırsaklarım düğümlenmiş"
Ebru Şancı ölümden dönmüştü... Alpaslan Öztürk'ün eşi korku dolu anları anlattı. Bir süredir sosyal medya paylaşımlarına ara veren Ebru Şancı, takipçilerini paylaştığı video ile bilgilendirdi. Yeni sezon öncesi Eyüpspor'a transfer olan Alpaslan Öztürk'le evli olan üç çocuk annesi eski manken Ebru Şancı, "Gidiyordum az kalsın. Bedenim iyileşti ama ruhum iyileşmedi" diyerek hastalığından bahsetti.
09.08.2022 14:30 - Son Güncelleme: 09.08.2022 15:51
"BAĞIRSAKLARIM DÜĞÜMLENMİŞ"
Ebru Şancı ölümden dönmüştü... Alpaslan Öztürk'ün eşi korku dolu anları anlattı.
2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yapan tescilli güzel, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi.
Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Şancı'nın Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç evladı oldu.