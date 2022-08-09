Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de...
Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Melisa Döngel bikinilİ pozlarıyla gündemden düşmüyor. Oyuncu Melisa Döngel, Bodrum'un ardından Çeşme'ye gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Melisa Döngel, son pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.
09.08.2022 14:18 - Son Güncelleme: 09.08.2022 14:18
Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de Instagram'dan peş peşe kareler yayınlayan oyuncu yine gündemde...