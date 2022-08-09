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Haberler Magazin Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de...

Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de...

Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Melisa Döngel bikinilİ pozlarıyla gündemden düşmüyor. Oyuncu Melisa Döngel, Bodrum'un ardından Çeşme'ye gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Melisa Döngel, son pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

09.08.2022 14:18 - Son Güncelleme: 09.08.2022 14:18
Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de...

Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de Instagram'dan peş peşe kareler yayınlayan oyuncu yine gündemde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de...

Melisa Döngel Bodrum tatilinden sonra Çeşme'de görüntülendi.

Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de...

Önceki gün Dalyan'daki bir beach'te arkadaşları ile eğlenen oyuncu, bikinisiyle göz kamaştırdı.

Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de...

Uzun süre bar kısmında erkek arkadaşları ile sohbet eden Döngel sonrasında kız arkadaşı ile el ele tutuşarak denize girdi.

Melisa Döngel pembe bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Plaj görüntüleriyle ortalığı yıkıp geçmişti bu kez de...

Plajda bütün bakışları üzerine toplayan Döngel, denizden çıktıktan sonra sepetten havlu alarak kurulandı.

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