Avrupa Yakası'nın Yaprak'ını siz bir de şimdi görün o artık evli ve 1 kız annesi! Hale Caneroğlu'nun son hali...
Başrollerini Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın, Hümeyra ve Gazanfer Özcan'ın üstlendiği Avrupa Yakası hem yayınlandığı dönem fırtınalar estirdi hem de bir ekran efsanesini dönüştü. Hali hazırda eski bölümleri de sosyal mecralarda izlenen Avrupa Yakası'nın çekildiği binanın kira fiyatının basına yansıması sonrası dizi tekrar gündeme geldi. Oyuncuları şimdilerde neredeler, neler yapıyorlar diye aratanlar ise dizinin Yaprak'ı, Hale Caneroğlu'nu görünce şaştı kaldı. Caneroğlu değişimiyle herkesi şaşırttı.
Başrollerini Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın, Hümeyra ve Gazanfer Özcan'ın üstlendiği Avrupa Yakası dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizinin yönetmenliğini Hakan Algül, senaristliğini ise Gülse Birsel üstleniyordu. Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Yaprak' karakteriyle akıllara kazınan Hale Caneroğlu, son haliyle şaşırttı.
Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Avrupa Yakası dizisine güzelliği ve samimi tavırlarıyla damga vuran güzel oyuncu Hale Caneroğlu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
En son 2015 yılında yer aldığı M.U.C.K filminde seyirci karşısına çıkan Hale Caneroğlu, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Hayatına yazar ve eğitmen olarak devam eden Caneroğlu, çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor.
2013 yılında Özgür Fidanoğlu ile dünyaevine giren Hale Caneroğlu'nun 'Arya' adında bir kızı var. İşte başta Hale Caneroğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.