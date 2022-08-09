Avrupa Yakası’nın Yaprak’ını siz bir de şimdi görün o artık evli ve 1 kız annesi! Hale Caneroğlu’nun son hali...

En son 2015 yılında yer aldığı M.U.C.K filminde seyirci karşısına çıkan Hale Caneroğlu, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Hayatına yazar ve eğitmen olarak devam eden Caneroğlu, çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor.