Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk’ün 3 katlı, 7 odalı evine bakın! 8 yıldır misafir gelmiyor! İşte nedeni...

16 yaşında başladığı mankenlik kariyerine oyunculuğu da ekleyen Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de dünyaevine girdi. Bu evlilikten üç evladı olan ünlü oyuncu, çekirdek ailesi, annesi ve kayınvalidesi ile yaşadığı 3 katlı lüks evinin kapılarını bir televizyon programına açtı. Evine 8 yıldır misafir gelmediğini söyleyen Şancı, bunun nedenini açıklarken ünlü ismin 3 katlı, 7 odalı villası hayran bıraktı.