Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk’ün 3 katlı, 7 odalı evine bakın! 8 yıldır misafir gelmiyor! İşte nedeni...

16 yaşında başladığı mankenlik kariyerine oyunculuğu da ekleyen Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de dünyaevine girdi. Bu evlilikten üç evladı olan ünlü oyuncu, çekirdek ailesi, annesi ve kayınvalidesi ile yaşadığı 3 katlı lüks evinin kapılarını bir televizyon programına açtı. Evine 8 yıldır misafir gelmediğini söyleyen Şancı, bunun nedenini açıklarken ünlü ismin 3 katlı, 7 odalı villası hayran bıraktı.
16 yaşında model olarak podyumlarda yer alan Ebru Şancı, 18'ine geldiğinde Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçildi.
Tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerine devam eden Şancı, mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yapmaya başladı.
Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdüren ancak 2010'da Türkiye'ye dönüş yapan Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de dünyaevine girdi.