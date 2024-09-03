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Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk’ün 3 katlı, 7 odalı evine bakın! 8 yıldır misafir gelmiyor! İşte nedeni...

16 yaşında başladığı mankenlik kariyerine oyunculuğu da ekleyen Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de dünyaevine girdi. Bu evlilikten üç evladı olan ünlü oyuncu, çekirdek ailesi, annesi ve kayınvalidesi ile yaşadığı 3 katlı lüks evinin kapılarını bir televizyon programına açtı. Evine 8 yıldır misafir gelmediğini söyleyen Şancı, bunun nedenini açıklarken ünlü ismin 3 katlı, 7 odalı villası hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 12:55 Güncelleme 03 Eylül 2024, 13:04
Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk’ün 3 katlı, 7 odalı evine bakın! 8 yıldır misafir gelmiyor! İşte nedeni... 1

16 yaşında model olarak podyumlarda yer alan Ebru Şancı, 18'ine geldiğinde Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk’ün 3 katlı, 7 odalı evine bakın! 8 yıldır misafir gelmiyor! İşte nedeni... 2

Tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerine devam eden Şancı, mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yapmaya başladı.

Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk’ün 3 katlı, 7 odalı evine bakın! 8 yıldır misafir gelmiyor! İşte nedeni... 3

Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdüren ancak 2010'da Türkiye'ye dönüş yapan Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de dünyaevine girdi.

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