Ebru Şancı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ü bantla sandalyeye bağladı! Evli çiftin yaş farkını öğrenenler şoke oldu
Ebru Şancı, karantinada sürekli oyun oynayan eşinin ağzını ve kollarını bantladı. Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski model Ebru Şancı, şimdilerde üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Ailesiyle karantinada olan Şancı, sosyal medya hesabından sürekli oyun oynayan eşine isyan etti. Ebru Şancı'nın Instagram paylaşımının ardından ünlü çiftin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk'ten büyük olduğunu öğrenenler şoke olu.
Sosyal medya hesabından sık sık eşinin telefonla vakit geçirmesinden şikayetçi olan 6 aylık hamile Şancı, son yaptığıyla şaşkına çevirdi. Eşini ve telefonunu sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslenerek şunları söyledi: "Yasaklansın Aile ve Çalışma Bakanlığı. Sen mi büyüksün ben mi? Sende biraz gurur varsa çekil Türkiye'den pubg (oyun)... Yeter düş kocalarımızın yakasından kumamız oldun! NOT: Bantı da beklemediği anda zart diye çektim ohhhhh."
EBRU ŞANCI KİMDİR?
16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.
Eğitim Hayatı ve Kariyeri
Eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.