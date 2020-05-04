Ebru Şancı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ü bantla sandalyeye bağladı! Evli çiftin yaş farkını öğrenenler şoke oldu

Sosyal medya hesabından sık sık eşinin telefonla vakit geçirmesinden şikayetçi olan 6 aylık hamile Şancı, son yaptığıyla şaşkına çevirdi. Eşini ve telefonunu sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslenerek şunları söyledi: "Yasaklansın Aile ve Çalışma Bakanlığı. Sen mi büyüksün ben mi? Sende biraz gurur varsa çekil Türkiye'den pubg (oyun)... Yeter düş kocalarımızın yakasından kumamız oldun! NOT: Bantı da beklemediği anda zart diye çektim ohhhhh."