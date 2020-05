Ebru Şancı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ü bantla sandalyeye bağladı! Evli çiftin yaş farkını öğrenenler şoke oldu

Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.