Alişan'ın 'Büyük evde oturuyorsam kime ne!' isyanından sonra Buse Varol şaşırtan gerçeği açıkladı
Alişan ve Buse Varol, Mayıs 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019 yılının ilk aylarında ilk oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinasında olan ünlü çift, yaptıkları röportajda sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti. Sosyal medyadaki sert eleştirilerin hedefindeki ünlüler arasında olan Alişan ve Buse Varol'dan çok özel açıklamalar...
Alişan: Evde yaptığımız paylaşımlara bile laf ediyorlar. Paylaşım yapmaya korkar olduk. Neymiş efendim, çok büyük evde yaşıyormuşuz da onlar küçücük evlerde yaşıyormuş. 23 yıl aralıksız, köpek gibi çalıştım. Büyük evde oturuyorsam kime ne! Nasıl bir evde yaşadığım kimi, niye ilgilendirir? Keşke herkes eşit şartlarda para kazanabilse ama dünyadaki eşitsizliğin suçlusu ben değilim.
Buse: Ayrıca ilk evlendiğimizde bir apartman dairesinde oturuyorduk. Şimdi de kiradayız. Bunun açıklamasını yapmak da acı bir durum.
ALİŞAN VE BUSE VAROL'UN KARANTİNA GÜNLERİ NASIL GEÇİYOR?
Alişan: Biri çıkıp "2020'de kimse evinden çıkmayacak, tokalaşamayacak, öpüşmeyecek" dese inanan olmazdı ama oldu. Tüm dünya bir virüsün esiri oldu. 15 Mart'tan bu yana evdeyiz. Kimseyle görüşmüyoruz.
Buse: Eve tıkılmak zor ama bizim için bir yandan iyi oldu. Burak, 1 yaşını yeni geçti ve onunla hep birlikte vakit geçirmek bizim için çok iyi oldu. Yakında normalleşeceğiz umarım.
Alişan: Biz zaten lüks tutkunu değildik. Şu an en çok özlediğim şey arkadaşlarımla Nişantaşı'nda bir çay içebilmek, tatil yapabilmek. İnsanlık mesajı almıştır inşallah. Suriyeli bir çocuk "Ölünce sizi Allah'a şikayet edeceğim" demişti. Herhalde o çocuk şikayetini etti ki insanlık böyle bir şey yaşıyor. Bir korku filminin içindeyiz.
Buse: İnsanlar her şeyi o kadar çabuk tüketir hale gelmişti ki... Hayvana işkence, insana yapılan zulümler, savaşlar, hırslar hayatın önüne geçmişti. Bu virüs bunları azalttı. Herkes canının derdine düştü. İnsanlar daha temiz yaşamayı öğrendi. Denizler bile çöp içindeydi. İnsanlar elini eteğini çekince Boğaz'a yunuslar geldi.