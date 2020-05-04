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Çocuklar Duymasın oyuncusu Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno yazar oldu! İlk yazısı: Bence Covid-19

Çocuklar Duymasın dizisindeki taş fırın Haluk karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen Tamer Karadağlı, 2002 yılında seslendirme sanatçısı Arzu Balkan ile evlenerek Zeyno adında bir kız çocuğa sahip oldu. 2007 yılında boşanan çift, her ne kadar duygusal ilişkilerinde yollarını ayırsa da çok iyi arkadaş kalmayı başarabilen boşanan ünlü çiftler arasında yerini aldı. 52 yaşındaki Tamer Karadağlı, Instagram hesabından kızı Zeyno Karadağlı'nın yazar olduğu müjdesini paylaştı. Kızıyla gurur duyan baba Karadağlı, Zeyno'nun ilk yazısını takipçilerinin beğenisine sundu. Çocuklar Duymasın'da Haluk karakterine hayat veren Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno aynı zamanda piyanodaki başarısı, resim çalışmaları, dublaj ve seslendirmeleri ile de biliniyor.

04.05.2020 14:43 - Son Güncelleme: 04.05.2020 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





