Çocuklar Duymasın oyuncusu Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno yazar oldu! İlk yazısı: Bence Covid-19
Çocuklar Duymasın dizisindeki taş fırın Haluk karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen Tamer Karadağlı, 2002 yılında seslendirme sanatçısı Arzu Balkan ile evlenerek Zeyno adında bir kız çocuğa sahip oldu. 2007 yılında boşanan çift, her ne kadar duygusal ilişkilerinde yollarını ayırsa da çok iyi arkadaş kalmayı başarabilen boşanan ünlü çiftler arasında yerini aldı. 52 yaşındaki Tamer Karadağlı, Instagram hesabından kızı Zeyno Karadağlı'nın yazar olduğu müjdesini paylaştı. Kızıyla gurur duyan baba Karadağlı, Zeyno'nun ilk yazısını takipçilerinin beğenisine sundu. Çocuklar Duymasın'da Haluk karakterine hayat veren Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno aynı zamanda piyanodaki başarısı, resim çalışmaları, dublaj ve seslendirmeleri ile de biliniyor.
Çocuklar Duymasın dizisi ile 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı oyuncu Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın çocukları olan Zeyno Karadağlı 14 yaşında… Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü sekinzinci sınıf öğrencisi olan Zeyno, piyano çalması, resim çalışmaları, dublaj ve seslendirme yapmasının yanı sıra yazar tarafını da gösterdi.
Pek çok dizideki usta oyunculuğu ile hafızalara kazınan, Çocuklar Duymasın dizisiyle ise bir döneme damgasını vuran Tamer Karadağlı'nın kızı da kendisinin izinden gidiyor. Dublaj ve seslendirmelerin yanı sıra köşe yazarlığına başladığı duyulan Zeyno Karadağlı gündem konusu oldu. Tamer Karadağlı kızının yazısını sosyal medya hesabından paylaşarak ne kadar duygulandığını dile getirdi.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü sekizinci sınıf öğrencisi olan Zeyno, piyano çalması, resim çalışmaları, dublaj ve seslendirme yapmasının yanı sıra yazar tarafını da göstermiş oldu. Daha 14 yaşında olan Zeyno Karadağlı, anne ve babasını gurulandırdı. Zeyno Karadağlı'nın 'Bence Covid-19' başlıklı ilk köşe yazısı Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkarttığı 24 saat gazetesinde yayınlandı.
KÖŞE YAZISI ÇIKAN ZEYNO KARADAĞLI KİMDİR?
Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeği Haluk'u Tamer Karadağlı, kızı Zeyno ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Baba - kızın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken, güzelliği dikkat çekti. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı ve Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşı Pınar Altuğ'un kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...