Ebru Şancı dolandırıldı! Hem de bakın kimin tarafından! Sosyal medyadan isyan etti: Türk, Türk'ü gurbette öpermiş...

2015 yılında nikah masasına oturduğu Alparslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Uzun süredir Londra'da bir gelinlik mağazası bulunan Şancı, dolandırıldığını dile getirerek "Türk, Türk'ü gurbette öpermiş" sözleriyle isyan etti. İşte detaylar...
17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasına katılan Ebru Şancı, birinci seçildikten sonra tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi.
Henüz 16'sında başladığı mankenlik kariyerine sunuculuğu da ekleyen Şancı, 2015 yılında futbolcu Alparslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi.
Bu evlilikten üç evladı olan Şancı, son dönemlerde magazin dünyasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi.