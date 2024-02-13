Ebru Şancı dolandırıldı! Hem de bakın kimin tarafından! Sosyal medyadan isyan etti: Türk, Türk'ü gurbette öpermiş...

2015 yılında nikah masasına oturduğu Alparslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Uzun süredir Londra'da bir gelinlik mağazası bulunan Şancı, dolandırıldığını dile getirerek "Türk, Türk'ü gurbette öpermiş" sözleriyle isyan etti. İşte detaylar...