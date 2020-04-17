Acun Ilıcalı bebeklik fotoğrafıyla herkesi şoke etti! 'Saçlar lens mi Acun?'
Acun Ilıcalı Survivor 2020 çekimleri için kızı Melisa ile birlikte Dominik'te... Corona virüs nedeni ile Türkiye'ye dönemeyen Melisa'nın babası Acun Ilıcalı ile keyfi bir hayli yerinde görünüyor. Eski eşi Şeyma Subaşı kadar olmasa da yeni yeni sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya başlayan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı bebeklik fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde! Kaşları ve gözlerinin kendisini ele verdiğini söyleyen takipçileri, saçlarının uzunluğunu görünce 'Saçlar lens mi Acun abi?' gibi yorumlarda bulundu. İşte Acun Ilıcalı ve ünlülerin çocukluk halleri...
17.04.2020 14:26
- Son Güncelleme: 17.04.2020 14:39
DİĞER GALERİLER