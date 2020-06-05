Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye 'babalık' çağrısı! Hadise prova yaptı Kaan ise...
Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım, katıldığı konuk olduğu programda ileride çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Seda Bakan'ın kızı Leyla ile fotoğraflarını paylaşan Hadise'ye 'prova yapıyor' yorumu yapılmıştı. Önceki gün YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan 33 yaşındaki Yıldırım'ın aile olmanın öneminden bahsederken kurduğu cümleler ise, 'Hadise'ye mesaj mı gönderiyor?' şeklinde yorumlandı.
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ediyor. İkilinin ilişkisinin evlilik yönünde ilerlerdiği iddia edilirken, 33 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım'dan şaşırtan açıklamalar geldi. Katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yıldırım'ın sözleri, akıllara 'Hadise'ye daha vakti var' çağrısında mı bulundu?