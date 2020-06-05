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Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye 'babalık' çağrısı! Hadise prova yaptı Kaan ise...

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım, katıldığı konuk olduğu programda ileride çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Seda Bakan'ın kızı Leyla ile fotoğraflarını paylaşan Hadise'ye 'prova yapıyor' yorumu yapılmıştı. Önceki gün YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan 33 yaşındaki Yıldırım'ın aile olmanın öneminden bahsederken kurduğu cümleler ise, 'Hadise'ye mesaj mı gönderiyor?' şeklinde yorumlandı.

05.06.2020 12:45 - Son Güncelleme: 05.06.2020 13:17
Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye 'babalık' çağrısı! Hadise prova yaptı Kaan...

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ediyor. İkilinin ilişkisinin evlilik yönünde ilerlerdiği iddia edilirken, 33 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım'dan şaşırtan açıklamalar geldi. Katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yıldırım'ın sözleri, akıllara 'Hadise'ye daha vakti var' çağrısında mı bulundu?

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Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye 'babalık' çağrısı! Hadise prova yaptı Kaan...

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Seda Bakan'ın kızı Leyla ile fotoğraflarını paylaşan ve çocukları çok sevdiğini bildiğimiz şarkıcı Hadise'nin bu halleri 2Prova yapıyor' şeklinde yorumlanmıştı.

Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye 'babalık' çağrısı! Hadise prova yaptı Kaan...

"ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA DÜŞÜNMÜYORUM"

Katıldığı programda aile olmanın öneminden bahseden Kaan Yıldırım, "Doğru zamanda baba olmak istiyorum. Aile önemli, ama çok yakın bir zamanda düşünmüyorum" dedi.

Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye 'babalık' çağrısı! Hadise prova yaptı Kaan...

Kaan Yıldırım'ın bu sözleri, 'Hadise'ye gönderme mi yapıyor?' şeklinde yorumlandı.

Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye 'babalık' çağrısı! Hadise prova yaptı Kaan...

İbrahim Selim'in sorduğu soruları peş peşe yanıtlayan Kaan Yıldırım, botoks ve dolgusunun olmadığını söyledi. En çok Atatürk'ü oynamak isteyen oyuncu, "Yaşam hikayesi çok güzel. Ama yönetmen olsam rolü Halit Ergenç'e götürürüm" dedi.

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