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Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye 'babalık' çağrısı! Hadise prova yaptı Kaan ise...

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım, katıldığı konuk olduğu programda ileride çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Seda Bakan'ın kızı Leyla ile fotoğraflarını paylaşan Hadise'ye 'prova yapıyor' yorumu yapılmıştı. Önceki gün YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan 33 yaşındaki Yıldırım'ın aile olmanın öneminden bahsederken kurduğu cümleler ise, 'Hadise'ye mesaj mı gönderiyor?' şeklinde yorumlandı.

05.06.2020 12:45 - Son Güncelleme: 05.06.2020 13:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





