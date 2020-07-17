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Rihanna yine yaptı yapacağını! Rihanna koronadan uzak tatil için paraya acımadı, burada yok yok

32 yaşındaki dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, kesenin ağzını açtı... Bir süredir müzik yerine kendi markasının kozmetik ve iç giyim tasarımlarına ağırlık veren Rihanna koronavirüsten uzak bir tatil içinde villa kiraladı. Ama bu villa sizin bildiğiniz villalardan değil. İşte Rihanna'nın kıskandıran tatili.

17.07.2020 13:58 - Son Güncelleme: 17.07.2020 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





