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Rihanna yine yaptı yapacağını! Rihanna koronadan uzak tatil için paraya acımadı, burada yok yok

32 yaşındaki dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, kesenin ağzını açtı... Bir süredir müzik yerine kendi markasının kozmetik ve iç giyim tasarımlarına ağırlık veren Rihanna koronavirüsten uzak bir tatil içinde villa kiraladı. Ama bu villa sizin bildiğiniz villalardan değil. İşte Rihanna'nın kıskandıran tatili.

17.07.2020 13:58 - Son Güncelleme: 17.07.2020 13:58
Rihanna yine yaptı yapacağını! Rihanna koronadan uzak tatil için paraya acımadı, burada yok yok

Bir süredir, müzikten uzaklaşıp iç çamaşırı ve plaj giyimi tasarımlarına ağırlık veren 32 yaşındaki sanatçı, New York'un gözde bölgesi Hamptons'ta yazlık bir villa kiraladı.

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Rihanna yine yaptı yapacağını! Rihanna koronadan uzak tatil için paraya acımadı, burada yok yok

Kendine ait bir rıhtımı ve bir de teknesi bulunan villa, aynı zamanda gözden de uzak dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından da.

Rihanna yine yaptı yapacağını! Rihanna koronadan uzak tatil için paraya acımadı, burada yok yok

YAKLAŞIK ÜÇ MİLYON TL
Rihanna'nın bir ay için kiraladığı evin fiyatı ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklattı. Güzel şarkıcı, bir ay burada konaklamak için 415 bin doları (2.8 milyon TL- yaklaşık 3 milyon TL) gözden çıkardı.

Rihanna yine yaptı yapacağını! Rihanna koronadan uzak tatil için paraya acımadı, burada yok yok

BEŞ YATAK ODASI
Güzel şarkıcının kiraladığı bu lüks tatil evinin beş yatak odası, altı buçuk banyosu bir de kendine özel bir yüzme havuzu bulunuyor.

Rihanna yine yaptı yapacağını! Rihanna koronadan uzak tatil için paraya acımadı, burada yok yok

Rihanna, özel bir adada inşa edilmiş olan bu evde bir ay kalacak. O sırada da hem meraklı gözlerden hem de dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından uzakta olacak.

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