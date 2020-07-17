Survivor 2020 finalistlerinden Barış'ın paylaşımına şampiyon Cemal Can'dan güldüren yorum!

"Başta bu fırsatı bana veren Sevgili Acun Abime sonsuz teşekkür ediyorum. Siz görmeseniz bile kamera arkasında gecesini gündüzüne katan, emek veren ve biran bile yüzlerinden tebessüm eksik olmayan Acun Medya ekibinden Allah razı olsun, iyi ki sizleri tanıdım. Birlikte mücadele ettiğim tüm yarışmacı arkadaşlarımı ve 1. olan Cemal Can'ı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Ülkeme döndüğümde hayal bile edemeyeceğim kadar büyük, sevgi dolu bir aileye sahip olduğumu gördüm, çok şaşırdım ve mutlu oldum."

