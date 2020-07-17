Survivor 2020 finalistlerinden Barış'ın paylaşımına şampiyon Cemal Can'dan güldüren yorum!
Survivor 2020 finalistlerinden Barış Murat Yağcı, Instagram'dan paylaştığı video ile dikkat çekti. Barış'ın paylaşımına, Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den yorum gecikmedi. 'Survivor 2020'yi ikincilikle tamamlayan Barış Murat Yağcı ile şampiyon Cemal Can Canseven arasındaki diyalog hayranlarını gülümsetti. Acun Ilıcalı'nın büyük finalden iki gün önce yaptığı paylaşımda, yarışmacıların yaptıkları işaretler dikkat çekmiş, şampiyonluğun önceden bilindiği iddia edilmişti. İşte Survivor şampiyonu Cemal Can ve yarışmayı ikincilikle bitiren Barış Murat Yağcı arasında geçen diyalog..
Survivor 2020 finali büyük bir ilgiyle takip edildi. 5,5 ay boyunca canla başla mücadele eden yarışmacılardan Barış ve Cemal Can finale kaldı.İstanbul'da yapılan finalde şampiyon Cemal Can oldu. Barış ise yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Survivor 2020'nin finalistleri arasındaki diyalog sosyal medyaya damga vurdu.
HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Yarışmanın favorilerinden Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından 'Survivor' ile ilgili duygularını ifade eden bir video yayınladı. 'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
"Başta bu fırsatı bana veren Sevgili Acun Abime sonsuz teşekkür ediyorum. Siz görmeseniz bile kamera arkasında gecesini gündüzüne katan, emek veren ve biran bile yüzlerinden tebessüm eksik olmayan Acun Medya ekibinden Allah razı olsun, iyi ki sizleri tanıdım. Birlikte mücadele ettiğim tüm yarışmacı arkadaşlarımı ve 1. olan Cemal Can'ı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Ülkeme döndüğümde hayal bile edemeyeceğim kadar büyük, sevgi dolu bir aileye sahip olduğumu gördüm, çok şaşırdım ve mutlu oldum."