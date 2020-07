Haberler Galeri Magazin Survivor 2020 finalistlerinden Barış'ın paylaşımına şampiyon Cemal Can'dan güldüren yorum!

Survivor 2020 finalistlerinden Barış Murat Yağcı, Instagram'dan paylaştığı video ile dikkat çekti. Barış'ın paylaşımına, Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den yorum gecikmedi. 'Survivor 2020'yi ikincilikle tamamlayan Barış Murat Yağcı ile şampiyon Cemal Can Canseven arasındaki diyalog hayranlarını gülümsetti. Acun Ilıcalı'nın büyük finalden iki gün önce yaptığı paylaşımda, yarışmacıların yaptıkları işaretler dikkat çekmiş, şampiyonluğun önceden bilindiği iddia edilmişti. İşte Survivor şampiyonu Cemal Can ve yarışmayı ikincilikle bitiren Barış Murat Yağcı arasında geçen diyalog..

