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Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un kızıydı... Edip Tepeli'nin eşi Ayşecan Tatari hamile! 'Çocuğundan öptü beni'

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile eşi Edip Tepeli'den müjdeli haber geldi. Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren oyuncu eşinin saçını kesen Ayşecan Tatari, hamile olduğunu, Edip Tepeli'nin göbeğini öperken çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Ayşecan Tatari'nin "Çocuğundan öptü beni" notuyla takipçilerine verdiği hamilelik haberi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Ayşecan Tatari kimdir? 2017 yılında oyuncu Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu...

23.04.2020 16:55 - Son Güncelleme: 23.04.2020 16:59
Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un kızıydı... Edip Tepeli'nin eşi Ayşecan Tatari hamile! Çocuğumdan öptü beni'

Çocuklar Duymasın dizisinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın çocuklarından Duygu karakterine hayat veren oyuncu Ayşecan tatari, kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Ayşecan Tatari ve eşinden müjdeli haber geldi. Genç oyuncu hamile olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

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Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un kızıydı... Edip Tepeli'nin eşi Ayşecan Tatari hamile! Çocuğumdan öptü beni'

Geçtiğimiz günlerde 31. yaş gününü kutlayan eşine saç tıraşı yaptığı anları paylaşan Ayşecan Tatari, hamile olduğunu eşi Edip Tepeli'nin, göbeğinden öperken çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un kızıydı... Edip Tepeli'nin eşi Ayşecan Tatari hamile! Çocuğumdan öptü beni'

Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çiftten güzel haber işte böyle geldi.


Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un kızıydı... Edip Tepeli'nin eşi Ayşecan Tatari hamile! Çocuğumdan öptü beni'

"ÇOCUĞUNDAN ÖPTÜ BENİ"

12 haftalık hamile olan Tatari, eşi Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafı, "Çocuğundan öptün beni" notuyla paylaştı.

Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un kızıydı... Edip Tepeli'nin eşi Ayşecan Tatari hamile! Çocuğumdan öptü beni'

AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Ayşecan Tatari, lise eğitiminden sonra Amerika'da oyunculuk üzerine eğimler almaya başladı. Kamera karşısına ilk kez Tatar Ramazan Sürgün'de isimli film ile geçti.

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