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Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un kızıydı... Edip Tepeli'nin eşi Ayşecan Tatari hamile! 'Çocuğundan öptü beni'

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile eşi Edip Tepeli'den müjdeli haber geldi. Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren oyuncu eşinin saçını kesen Ayşecan Tatari, hamile olduğunu, Edip Tepeli'nin göbeğini öperken çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Ayşecan Tatari'nin "Çocuğundan öptü beni" notuyla takipçilerine verdiği hamilelik haberi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Ayşecan Tatari kimdir? 2017 yılında oyuncu Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu...

23.04.2020 16:55 - Son Güncelleme: 23.04.2020 16:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





