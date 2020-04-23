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Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'dan intikamını aldı! O küçük kız şimdilerde...

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler hayrete düştü. Ünlü şarkıcı Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık olarak aldığı Ayşe Nazlı genç kız oldu. Ayşe Nazlı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan şarkıcı Nilüfer, kızının bebeklik halinin fotoğrafını paylaştı. Gönderisini, "Sabah kızıma, çocuk bayramın kutlu olsun dedim, ben çocuk muyum diye sorgular gibi baktı bana. Öyle mii?? İşte bende intikamımı böyle alırım" notuyla paylaşan Nilüfer'in kızının şimdiki hali ise merak konusu oldu. Annesinin boyunu geçen Ayşe Nazlı'yı görünce şoke olacaksınız! İşte güzelliği ile dönüp bir daha baktıran Nilüfer'in kızı ve diğer ünlülerin çocukları...

23.04.2020 18:19 - Son Güncelleme: 23.04.2020 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





