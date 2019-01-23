Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan inzivaya çekildi! Harun Tan kimdir?

HARUN TAN ÇANAKKALE'YE TAŞINDI!

Kariyerinde eski eşi Ebru Şallı'nın izinden giden Harun Tan, iş dünyasından spora transfer oldu. Geçtiğimiz aylarda sertifikasını alıp profesyonel yoga hocası olan 54 yaşındaki işadamı, İstanbul'daki karmaşadan da Çanakkale'ye kaçtı.

