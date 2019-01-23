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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan inzivaya çekildi! Harun Tan kimdir?

Harun Tan, eski eşinin izinden gidiyor! Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, İstanbul'dan Çanakkale'ye taşındı. Çanakkale'de inzivaya çekilen ve yoga hocalığına soyunan sosyetik işadamı, Yeşilyurt Köyü'nde sosyete için sağlıklı yaşam kampları düzenlemeye başladı. Ebru Şallı'nın izinden giden Harun Tan kimdir?

23 Ocak 2019 Çarşamba, 12:04:53 Güncelleme: 12:27:12
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan inzivaya çekildi! Harun Tan kimdir?

HARUN TAN ÇANAKKALE'YE TAŞINDI!

Kariyerinde eski eşi Ebru Şallı'nın izinden giden Harun Tan, iş dünyasından spora transfer oldu. Geçtiğimiz aylarda sertifikasını alıp profesyonel yoga hocası olan 54 yaşındaki işadamı, İstanbul'daki karmaşadan da Çanakkale'ye kaçtı.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan inzivaya çekildi! Harun Tan kimdir?

Rotasını Ayvacık ilçesindeki Yeşilyurt Köyü'ne çeviren Tan, iddiaya göre de 5 milyon liraya satın aldığı taş evde yoga kampları düzenlemeye başladı.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan inzivaya çekildi! Harun Tan kimdir?

Günlük hayatın koşuşturmasından kurtulup Ege'de inzivaya çekilen işadamının kendi arazisinde yetiştirdiği organik sebze ve meyvelerle de sağlıklı yaşamını desteklediği konuşuluyor...

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan inzivaya çekildi! Harun Tan kimdir?

YENİ İŞİ YOGA HOCALIĞI

İş hayatından kopan Harun Tan, tarihi Zeus harabeleri gibi sessiz ortamlarda öğrencilerine yoga yaptırıyor...

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan inzivaya çekildi! Harun Tan kimdir?

Eski manken Ebru Şallı da yıllar önce pilatese yönelmişti.

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