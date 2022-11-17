Aydemir Akbaş'ın hayran olduğu Nebahat Çehre'den olay itiraf! O görüntü ortaya çıktı: "Bilinçsizlikti, çok yanlıştı, bunu yapmam hataydı"
Aydemir Akbaş'ın hayran olduğu Nebahat Çehre'den olay itiraf! 1960'ta Türkiye Güzeli seçilen Nebahat Çehre'nin itirafının ardından o görüntü ortaya çıktı. Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre, Yeşilçam'ın usta ismi Aydemir Akbaş'ın da hayranlık duyduğu bir isim. Hatırlarsınız Aydemir Akbaş, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikâh masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" açıklaması yapmıştı. 78 yaşındaki Nebahat Çehre konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti, sevenlerini geçmişe götürdü.
"BİLİNÇSİZLİKTİ, ÇOK YANLIŞTI, BUNU YAPMAM HATAYDI"
Aydemir Akbaş'ın hayran olduğu Nebahat Çehre'den olay itiraf! O görüntü ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Aydemir Akbaş,"Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikâh masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" açıklaması yapmıştı.
Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Aydemir Akbaş, Nebahat Çehre yorumuyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Akbaş, 1964 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Beyhan Benek ile iki kez boşanıp, üç kez evlendi. "Tanımadığım kişiyle evlenmem, kimseyi tanımaya uğraşamam" diyen usta oyuncu Nebahat Çehre itirafıyla şaşırtmıştı.
"Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" diyen Aydemir Akbaş, "Onun ev hanımlığına, düzenine hayranım, gerçek bir kadındır. Geçmişte Yılmaz Güney ile evli olduğu zamanlar birbirimizin evine çok gidip gelirdik, muhteşem bir ev hanımıdır. Onun gibi bir kadın zor bulunur. Çok güzel yaşadı, kaliteli insanlarla vaktini geçirdi o yüzden şimdi hayatına kimseyi almıyor. Nebahat'in kalitesine ulaşmak zordur" demişti.
Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre ise oyuncunun bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını söylemişti:
"Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney'le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük. Yılmaz'ın da sağ koluydu. 65'li yıllardan beri tanışıyoruz ve eski fotoğraflarda hepimiz tıfılızdır. Aydemir, Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi bir ailenin çocuğudur. Ona kırılmam çünkü herkes ne demek istediğini anladı. Aramadım ama belki o, söyledikleri için arayacaktır."