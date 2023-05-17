4 katlı havuzlu lüks villasına bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı! Fahriye Evcen paylaşmıştı...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile hayatını birleştirdi. Nisan 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına alan çift, 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturuyordu. Bu ev Fahriye Evcen'e aitti. Ünlü çift, düğün öncesi Beykoz'da 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı. Fahriye Evcen ise evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in aşk yuvası...
17.05.2023 19:49 - Son Güncelleme: 17.05.2023 19:49
2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilen Burak Özçivit, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide Ömer adlı karakteri canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Baba Ocağı, Çalıkuşu, Kara Sevda gibi dizilerde de rol olan oyuncu, kariyerindeki asıl sıçrayışı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ile yaşadı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncunun 2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. Çift, 9 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.
Bu ev Fahriye Evcen'e aitti. Ünlü çift, düğün öncesi Beykoz'da 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı. Fahriye Evcen ise evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu.