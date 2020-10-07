Ebru Şallı'dan Pars Tan adına anlamlı bağış! Lenfoma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti...
Ebru Şallı, kaybettiği evladı Pars adına harekete geçti. Geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ve arkadaşlarıyla birlikte önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda yemek yedi. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru Şallı, oğlu adına yaptığı anlamlı bağıştan bahsetti.
Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Yaşadığı zor günler sonrası eski manken Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile birlikte Yeniköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan çift, yemek yiyip sohbet etti.
Habertürk'ün haberine göre; çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şallı, Bodrum'a yerleştiğini ve artık emekli hayatı yaşayacağını belirtti. 43 yaşındaki Ebru Şallı, "Çalışmayı çok seviyorum ama biraz emekli hayatına geçeceğim galiba. Gideceğiz, geleceğiz ama orada yaşarız diye düşünüyorum" dedi.
Yaşadığı zor süreç sonrası herkesin yanında olduğunu söyleyen Ebru Şallı, konu ile ilgili şunları söyledi:
"Herkese gönülden teşekkür ediyorum, herkes yanımda oldu. Çok kalplerinden hissettiler, ben de kalbimden hissettim. Aramayan hiç kimse kalmadı. Cumhurbaşkanımızdan, bütün siyasilere... Herkes sesimi duydu. Tabii ki Sezen'in benim için çok çok çok ayrı bir yeri var. Arıyor, bana her zaman destek oluyor."