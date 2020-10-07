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Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi duyunca... İfşa mesajları sonrasında Kerem'i tek kalemde silmişti
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi duyunca... İfşa mesajları sonrasında Kerem'i tek kalemde silmişti
Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe rolüyle kamera karşısına geçen Aslı Enver, önceki akşam Beşiktaş'ta objektiflere takıldı. Uzun bir aranın ardından görüntülenen 36 yaşındaki başarılı oyuncu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pandemi nedeniyle uzun süredir evden çıkmadığını belirten Aslı Enver, Kerem Tunçeri soruları karşısında sinirlendi.
07.10.2020 13:13
- Son Güncelleme: 07.10.2020 13:40
Oyuncu Aslı Enver, önceki gün Beşiktaş'ta görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Enver'e kısa bir süre birliktelik yaşadığı Kerem Tunçeri de soruldu.
Ünlü oyuncu Aslı Enver, önceki akşam izlediği bir tiyatro oyunundan çıkarken görüntülendi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, "Pandemi nedeniyle uzun süredir evden çıkmıyorum. Evde sürekli ekmek ve kurabiye yapıyorum" ifadelerini kullandı.
36 yaşındaki Aslı Enver, bir süre önce adının aşk dedikodularına karıştığı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile ilgili soruları duyunca sinirlendi. Enver, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.
Kerem Tunçeri, bir süre önce Enver ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ortak bir arkadaşlarının davetinde tanışan ikili, ilişkilerinin duyulmasını istemiyorken aşkları basına yansımıştı.