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Kibariye - Ali Küçükbalçık çiftinin kızları anne oldu! Birgül Küçükbalçık'ın oğlunun adını dedesi koydu...

Kibariye ve Ali Küçükbalçık'ın 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz yıl Bülent Burak ile nikah masasına oturmuştu. Birgül Küçükbalçık, anne oldu. Anneanne olma mutluluğunu yaşayan Kibariye'nin doğum yapan kızını bir an olsun yalnız bırakmadığı, Birgül Küçükbalçık'ın oğlunun adını ise dedesi Ali Küçükbalçık'ın koyduğu öğrenildi.

07.10.2020 14:57 - Son Güncelleme: 07.10.2020 15:14
Kibariye - Ali Küçükbalçık çiftinin kızları anne oldu! Birgül Küçükbalçık'ın oğlunun adını dedesi koydu...

Şarkıcı Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık anne oldu. Ünlü şarkıcı Kibariye'nin 1999 yılında evlendiği Ali Küçükbalçık'tan olan kızı Birgül, doğum yaptı.

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Kibariye - Ali Küçükbalçık çiftinin kızları anne oldu! Birgül Küçükbalçık'ın oğlunun adını dedesi koydu...

İSMİ DEDE KOYDU

Bebeğin adını Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, "Aras" koydu. Torun heyecanı yaşayan şarkıcı Kibariye'nin, kızının yanından bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi.

Kibariye - Ali Küçükbalçık çiftinin kızları anne oldu! Birgül Küçükbalçık'ın oğlunun adını dedesi koydu...

DAMAT KİBARİYE'NİN EVİNE YERLEŞTİ

Birgül Küçükbalçık, geçen yıl Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Bülent Burak isimli gençle dünyaevine girmişti.

Kibariye - Ali Küçükbalçık çiftinin kızları anne oldu! Birgül Küçükbalçık'ın oğlunun adını dedesi koydu...

Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan evine yerleşmişti.

Kibariye - Ali Küçükbalçık çiftinin kızları anne oldu! Birgül Küçükbalçık'ın oğlunun adını dedesi koydu...

İşte Kibariye'nin kızı Birgül ve ünlülerin çocukları...

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