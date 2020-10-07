Kibariye - Ali Küçükbalçık çiftinin kızları anne oldu! Birgül Küçükbalçık'ın oğlunun adını dedesi koydu...
Kibariye ve Ali Küçükbalçık'ın 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz yıl Bülent Burak ile nikah masasına oturmuştu. Birgül Küçükbalçık, anne oldu. Anneanne olma mutluluğunu yaşayan Kibariye'nin doğum yapan kızını bir an olsun yalnız bırakmadığı, Birgül Küçükbalçık'ın oğlunun adını ise dedesi Ali Küçükbalçık'ın koyduğu öğrenildi.
07.10.2020 14:57
- Son Güncelleme: 07.10.2020 15:14
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