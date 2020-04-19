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Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın 8 milyon TL'lik boğaz manzaralı villası! 'Tam bir aşk yuvası'

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman 2017 yılında dünyaevine giren ve mutlu birliktelikleri ile parmakla gösterilen ünlü çiftler arasında. 2019'un mayıs ayında bebekleri Efehan'ı kucağına alan ünlü çift, 5 ay önce Beykoz'da 8 milyon TL'ye bir villaya taşınmıştı. İşte herkesin merak ettiği Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinin evi...

19.04.2020 17:38 - Son Güncelleme: 19.04.2020 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





