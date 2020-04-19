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Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın 8 milyon TL'lik boğaz manzaralı villası! 'Tam bir aşk yuvası'

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman 2017 yılında dünyaevine giren ve mutlu birliktelikleri ile parmakla gösterilen ünlü çiftler arasında. 2019'un mayıs ayında bebekleri Efehan'ı kucağına alan ünlü çift, 5 ay önce Beykoz'da 8 milyon TL'ye bir villaya taşınmıştı. İşte herkesin merak ettiği Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinin evi...

19.04.2020 17:38 - Son Güncelleme: 19.04.2020 17:38
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın 8 milyon TL'lik boğaz manzaralı villası!

13 Şubat 2017'de Los Angeles'ta Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi, 2019'un mayıs ayında oğlu Efehan'ı kucağına aldı. Verdiği kilolarla dikkat çeken 28 yaşındaki Almeda Abazi ve eşi Tolgahan Sayışman'ın beykoz'daki masal evi ortaya çıktı...

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Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın 8 milyon TL'lik boğaz manzaralı villası!

Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile oturmak üzere Beykoz'dan 8 milyon TL'ye havuzlu villa almıştı.

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın 8 milyon TL'lik boğaz manzaralı villası!

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin muhteşem evlerinden ilk görüntüler Kanal D ekranlarındaki '2.Sayfa' programında yayınlandı.

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın 8 milyon TL'lik boğaz manzaralı villası!

11 aylık Efehan'ın babasına olan benzerliği dikkat çekti.

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın 8 milyon TL'lik boğaz manzaralı villası!
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