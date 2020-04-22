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Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi tanıştıran kişi meğer Murat Boz'un en yakınıymış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Kerem Tunçeri - Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajları sonrasında ailesinin de 'Bu ilişki sana göre değil' demesi ile ayrılık kararı aldı. 2020'nin bomba aşkları arasına giren 1 ay önce başlayan bu ilişkinin detayları merak konusu... Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi kimin tanıştırdığı ortaya çıktı. O kişi Murat Boz'un en yakını olan bir isim...

22.04.2020 13:48 - Son Güncelleme: 22.04.2020 13:48
Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi tanıştıran kişi meğer Murat Boz'un en yakınıymış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin aşkına dair iddialar gündemden düşmüşüyor. Bu kez ikiliyi ilk kez Merve Terim'in tanıştırdığı öne sürüldü.

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Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi tanıştıran kişi meğer Murat Boz'un en yakınıymış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin bir arkadaşlarının partisinde ilk kez bir araya geldikleri konuşuluyordu.

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi tanıştıran kişi meğer Murat Boz'un en yakınıymış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin tanışmasına Merve Terim'in aracı olduğu öne sürüldü. Terim'in aracılığıyla ilk kez bir ev partisinde görüşen Enver ve Tunçeri, 1 ayda ayrılık kararı aldı. Terim'in, bu karara üzüldüğü söyleniyor.


Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi tanıştıran kişi meğer Murat Boz'un en yakınıymış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Bu arada Merve Terim, Aslı Enver'in eski sevgisi Murat Boz'un da yakın arkadaşı.

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi tanıştıran kişi meğer Murat Boz'un en yakınıymış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

ASLI ENVER İLE KEREM TUNÇERİ NEDEN AYRILDI?

Kerem Tunçeri ile Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ortaya çıkan mesajlarla ise ortalık iyice karışmıştı. Murat Boz ile ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Kerem Tunçeri'de bulduğu iddia edilen Aslı Enver, hayatının şokunu yaşadı.

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