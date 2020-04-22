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Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi tanıştıran kişi meğer Murat Boz'un en yakınıymış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Kerem Tunçeri - Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajları sonrasında ailesinin de 'Bu ilişki sana göre değil' demesi ile ayrılık kararı aldı. 2020'nin bomba aşkları arasına giren 1 ay önce başlayan bu ilişkinin detayları merak konusu... Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi kimin tanıştırdığı ortaya çıktı. O kişi Murat Boz'un en yakını olan bir isim...

22.04.2020 13:48 - Son Güncelleme: 22.04.2020 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





