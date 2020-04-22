Survivor Barış Murat Yağcı'nın eski sevgililerine bakın! Yasin'le kavga eden Barış'ın listesinde İrem Derici bile...
Rol aldığı diziler ile tanınan ve son olarak Survivor 2020'de karşımıza çıkan Barış Murat Yağcı, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Önce ünlüler takımında yer alan daha sonra gönüllüler takıma geçen, 'neden dışlanıyor?' sorusuna bir türlü yanıt bulunamayan Barış Murat Yağcı tüm bunlara rağmen, takım sıralasında ilk 3'te kendine yer buluyor. Son olarak takım arkadaşı Yasin Obuz ile kavga eden 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı'nın özel hayatına dair her detay merak ediliyor. Yakışıklı isim hakkında en çok merak edilen ise sevgilisi oldu. Hali hazırda bir sevgilisi olup, olmadığını bilinmeyen Barış Murat Yağcı'nın eski sevgililerinin listesi oldukça kalabalık. Kimler kimler yok ki....
22.04.2020 13:08
- Son Güncelleme: 22.04.2020 13:08
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