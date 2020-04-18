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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Eser Alp ayrıldı mı? Şok hamle

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri haline gelen İrem Helvacıoğlu özel hayatını gizli tutuyordu. Ancak sosyal medyadaki son hamlesi ortalığı salladı. İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Eser Alp'in ayrıldığı iddia edildi. İşte o iddianın ayrıntıları.

18.04.2020 10:51 - Son Güncelleme: 18.04.2020 10:51
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Eser Alp ayrıldı mı? Şok hamle

30 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu uzun süredir Eser Alp ile aşk yaşıyordu.

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Eser Alp ayrıldı mı? Şok hamle

Helvacıoğlu, Instagram hesabından bir anda sevgilisiyle olan fotoğraflarını sildi.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Eser Alp ayrıldı mı? Şok hamle
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Eser Alp ayrıldı mı? Şok hamle

Helvacıoğlu'nun bu hareketi ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Eser Alp ayrıldı mı? Şok hamle

Çiftten henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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