Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Eser Alp ayrıldı mı? Şok hamle
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri haline gelen İrem Helvacıoğlu özel hayatını gizli tutuyordu. Ancak sosyal medyadaki son hamlesi ortalığı salladı. İrem Helvacıoğlu ve sevgilisi Eser Alp'in ayrıldığı iddia edildi. İşte o iddianın ayrıntıları.
18.04.2020 10:51
- Son Güncelleme: 18.04.2020 10:51
DİĞER GALERİLER