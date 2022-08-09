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Haberler Magazin Ebru Şallı göğüs dekolteli büstiyeri ile poz verdi! Mini şortuyla kamera karşısına geçen Ebru’yu gören bir daha baktı! Fit haliyle...

Ebru Şallı göğüs dekolteli büstiyeri ile poz verdi! Mini şortuyla kamera karşısına geçen Ebru’yu gören bir daha baktı! Fit haliyle...

Ünlü sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Göğüs dekolteli büstiyeri ve mini şortuyla kamera karşısına geçen Şallı, aynı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken ünlü sunucu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan poz, adeta sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımı...

09.08.2022 18:43 - Son Güncelleme: 09.08.2022 18:44
Ebru Şallı göğüs dekolteli büstiyeri ile poz verdi! Mini şortuyla kamera karşısına geçen Ebru’yu gören bir daha baktı! Fit haliyle...

Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Şallı, Instagram hesabında yayınladığı son pozlar yine çok konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şallı göğüs dekolteli büstiyeri ile poz verdi! Mini şortuyla kamera karşısına geçen Ebru’yu gören bir daha baktı! Fit haliyle...

Göğüs dekolteli büstiyeri ve mini şortuyla kamera karşısına geçen Şallı, aynı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şallı göğüs dekolteli büstiyeri ile poz verdi! Mini şortuyla kamera karşısına geçen Ebru’yu gören bir daha baktı! Fit haliyle...

Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan poz, adeta sosyal medyaya damga vurdu.

Ebru Şallı göğüs dekolteli büstiyeri ile poz verdi! Mini şortuyla kamera karşısına geçen Ebru’yu gören bir daha baktı! Fit haliyle...

Binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım da Ebru Şallı'nın fit hali dikkat çekti.

Ebru Şallı göğüs dekolteli büstiyeri ile poz verdi! Mini şortuyla kamera karşısına geçen Ebru’yu gören bir daha baktı! Fit haliyle...

Ünlü sunucu için "Gençlere taş çıkartır", "Hala genç ve güzel görünüyor", "20'liklere meydan okuyor" yorumları yapıldı.

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