Ebru Şallı göğüs dekolteli büstiyeri ile poz verdi! Mini şortuyla kamera karşısına geçen Ebru’yu gören bir daha baktı! Fit haliyle...
Ünlü sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Göğüs dekolteli büstiyeri ve mini şortuyla kamera karşısına geçen Şallı, aynı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken ünlü sunucu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan poz, adeta sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımı...
09.08.2022 18:43 - Son Güncelleme: 09.08.2022 18:44
Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Şallı, Instagram hesabında yayınladığı son pozlar yine çok konuşuldu.