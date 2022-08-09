7 ay önce anne olmuştu! Bengü vücudunu saran elbisesiyle resmen şov yaptı! Son halini gören inanamadı! Kim der 43 yaşında...
7 ay önce anne olmuştu! 2018'de iş adamı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Ünlü şarkıcı, Kasım 2021'de de Selim adını verdiği oğluna kavuşmuştu. Dün akşam koronavirüse yakalanan İrem Derici'nin yerine sahne alan Bengü'nün doğum kilolarından hızla kurtulduğu görüldü. Söylediği şarkılar ve sahne performansıyla beğeni toplayan Bengü'nün son hali ağızları açık bıraktı. İşte vücudunu saran kostümüyle sahneye çıkan Bengü'nün son hali...
09.08.2022 19:17 - Son Güncelleme: 09.08.2022 19:33
Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında iş adamı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bengü, 2019'da da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bengü ile Selim Selimoğlu, geçen yıl Kasım ayında da Selim adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.
Koronavirüse yakalanan İrem Derici'nin yerine sahne alan Bengü'nün doğum kilolarından hızla kurtulduğu görüldü.
Söylediği şarkılar ve sahne performansıyla beğeni toplayan Bengü'nün son hali ağızları açık bıraktı.