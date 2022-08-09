Bade İşçil’den bomba itirafı! İçinde tuttuklarını bir çırpıda anlattı! Ezel’de Kenan İmirzalıoğlu ve Tuncel Kurtiz ile rol alan Bade...
Kuzey Güney, Ufak Tefek Cinayetler, Aşk 101, gibi birçok yapımda yer alan Bade İşçil, kariyerindeki asıl sıçrayışı kadrosunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ve Tuncel Kurtiz'in yer aldığı Ezel dizisindeki Şebnem karakteriyle yaşadı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren İşçil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Çok konuşulacak açıklamalara imza atan İşçil, itirafları art arda sıraladı. İşte Bade İşçil'in o açıklamaları...
09.08.2022 18:21 - Son Güncelleme: 09.08.2022 18:21
Bulgaristan ve Romanya göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Bade İşçil, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel adlı dizide "Şebnem Sertuna" karakterini canlandırdı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013'te dünyaevine girdi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ancak çift 2016 yılında yollarını ayırdı.