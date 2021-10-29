Ebru Şallı dekolteli leopar desenli mayosuyla şov yaptı! Uğur Akkuş’tan müdahale gecikmedi bir anda geri adım attı gören şaştı kaldı

EŞİNDEN VETO YEDİ!

Ancak Ebru Şallı oldukça iddialı görüntüsü ile eşinden veto yedi. Sosyal medya hesabından post atan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un isteği üzerine leoparlı mayosu ile verdiği pozları kaldırdı.