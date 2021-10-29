Ebru Şallı dekolteli leopar desenli mayosuyla şov yaptı! Uğur Akkuş’tan müdahale gecikmedi bir anda geri adım attı gören şaştı kaldı
Ebru Şallı leopar desenli mayosuyla şov yaptı! Eski manken Ebru Şallı, leopar desenli bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle takipçilerinin beğenisini toplayan Şallı, kısa bir süre gündem oldu. Ancak Şallı, bir süre sonra paylaşımını yayından kaldırarak herkesi şaşkına çevirdi. Çok geçmeden yeni bir paylaşımda daha bulunan Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan veto yediğini açıkladı. İşte Ebru Şallı'nın leopar desenli mayosuyla yaptığı o paylaşım...
29.10.2021 18:31
- Son Güncelleme: 29.10.2021 18:31
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebru Şallı, son olarak leopar desenli mayosuyla verdiği pozla gündem oldu.
EŞİNDEN VETO YEDİ!
Ancak Ebru Şallı oldukça iddialı görüntüsü ile eşinden veto yedi. Sosyal medya hesabından post atan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un isteği üzerine leoparlı mayosu ile verdiği pozları kaldırdı.
Daha sonra Instagram'ın hikaye kısmında aynı pozu yayınlayan Şallı, eşi Uğur Akkuş'un fotoğrafı silmesini istediğini söyledi.