Böyle benzerlik görülmedi! MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın oğluna bakın! Mehmet Şef’in oğlu babasının birebir kopyası
Böyle benzerlik görülmedi! MasterChef Türkiye'nin sert ve agresif tavırlarıyla yarışmacılara kök söktüren jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. Agresif hallerinin yanı sıra babacan tavırlarıyla da gönülleri fethetmeyi başaran Mehmet Yalçınkaya'nın özellikle çocukları merak edildi. Kızı Sude Yalçınkaya'nın ile sık sık gündeme gelen ünlü şefin sır gibi sakladığı oğlu Emre Yalçınkaya'yı görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Babasının birebir kopyası olan Emre için "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumu yapıldı. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre...
29.10.2021 18:58
- Son Güncelleme: 29.10.2021 18:58
Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye yarışmasında üstlendiği jüri göreviyle adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmada sert ve agresif tavırlarıyla yarışmacılara kök söktüren Yalçınkaya'nın özel hayatı merak konusu oldu.
Agresif hallerinin yanı sıra babacan tavırlarıyla da gönülleri fethetmeyi başaran Mehmet Yalçınkaya'nın özellikle çocukları merak edildi. Mehmet Yalçınkaya'nın 3 çocuğundan biri olan Emre Yalçınkaya'yı görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.