Böyle benzerlik görülmedi! MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın oğluna bakın! Mehmet Şef’in oğlu babasının birebir kopyası

Agresif hallerinin yanı sıra babacan tavırlarıyla da gönülleri fethetmeyi başaran Mehmet Yalçınkaya'nın özellikle çocukları merak edildi. Mehmet Yalçınkaya'nın 3 çocuğundan biri olan Emre Yalçınkaya'yı görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.