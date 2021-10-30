Ünlü şarkıcı kendi işinin patronu oldu! Hadise Acun Ilıcalı’ya rakip oldu duyanlar şaştı kaldı! Yeni işi sayesinde paraya para demeyecek

O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Hadise Acun Ilıcalı ile anlaşarak O Ses Rap yarışmasına geçiş yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcıyı Acun Ilıcalı'nın aramadığı iddia edildi. Aralarının limonu olduğu konuşulan ikili arasında yeni bir gerginlik oluşacak gibi... Hadise'nin yeni bir site açtığı ve Acun ile kapışacağı ortaya çıktı. Hadise'nin Acun Ilıcalı'ya rakip olduğunu öğrenenler şaşıp kaldı.